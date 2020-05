Khởi tố nam thanh niên sát hại người tình do ghen tuông

Ngày 28/5, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phê quyết định chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Giết người” với bị can Phạm Vũ Linh Em (24 tuổi, đăng ký thường trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Phạm Vũ Linh Em. (Ảnh: VKS Cần Thơ)

Từ khoảng tháng 7/2019, Linh Em có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với B.T.T. (45 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhưng không có đăng ký kết hôn.

Đến tháng 12/2019, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Linh Em nghi ngờ T. có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng đầu tháng 5/2020, T. nói về thăm con riêng của T. nhưng lại dọn về nhà của anh rể T. (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) sinh sống.

Đến khoảng 15h ngày 18/5, Linh Em điện thoại hẹn T. ra bờ kè trước nhà anh rể của T. để nói chuyện. Đến khoảng 17h cùng ngày, Linh Em chạy xe máy đến nhà anh rể của T.

Tại đây, cả hai xãy ra cự cãi về chuyện tiền bạc và chuyện quan hệ tình cảm. Linh Em tức giận xô T. té xuống sông. Tiếp đó, Linh Em lấy dao trong túi quần tấn công người tình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hôm sau, người dân phát hiện thi thể T. nổi trên sông nên trình báo công an.

Đến ngày 21/5, Linh Em bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

