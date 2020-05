Khởi tố kẻ tung tin 3 người ở Việt Nam chết vì COVID-19

Ngày 4/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Hoài Nam (44 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyễn Hoài Nam bị khởi tố vì đăng thông tin sai sự thật về COVID-19 lên mạng xã hội.

Được biết, giữa tháng 4/2020, Nguyễn Hoài Nam dùng tài khoản facebook cá nhân liên tiếp đăng nội dung sai sự thật: "Việt Nam đã có ca chết vì COVID-19 đầu tiên!"; "Theo nguồn tin bật mí, có 3 người Việt Nam chết vì COVID-19 mà chính quyền giấu nhẹm. 2 Hà Nội, 1 Nghệ An".

Đặc biệt, khi những thông tin trên bị cộng đồng mạng xã hội phản ứng, Nam còn viết lên facebook chửi bới và đe dọa sẽ đánh nếu Công an TP Vinh tới nhà.

Sau khi thông tin đăng tải, lực lượng công an TP Vinh vào cuộc, xác định thông tin Nam đăng là sai sự thật khiến người dân hoang mang, đặc biệt giữa thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết hắn đăng tin giả lên facebook vì muốn được người khác chú ý.

Sau khi khởi tố, bị can Nguyễn Hoài Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an cũng đang làm thủ tục giám định tâm thần với bị can Nam.

