Ngày 4/2, Công an TP Hà Nội cho biết ra quyết định khởi tố bị can Đặng Xuân Chung (43 tuổi, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ 2017 đến 2019, Chung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần 4 tỷ đồng của một bị hại trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 10/2019, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Đặng Xuân Chung để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra của cơ quan công an cho thấy trong khoảng từ năm 2016 đến 2017, Chung đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất có diện tích 356m2 tại phường An Khánh (quận 2, TP.HCM) và giấy đăng ký xe ô tô Lexus BKS 51F-059.93 (tất cả đều mang tên Đặng Xuân Chung), rồi sử dụng để vay tiền của các bị hại.

Đặng Xuân Chung bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khi bị bắt, Chung khai nhận do quê gốc ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nên hắn tiếp cận một số người dân (thậm chí thân thích) ở Bắc Giang.

Với danh nghĩa phục vụ việc mở rộng kinh doanh, đầu tư bất động sản, Chung vay tiền của các bị hại và ban đầu vẫn trả lãi đều đặn theo thỏa thuận. Sau một thời gian thua lỗ nặng, Chung phải khất trả nợ chậm.

Thấy các bị hại liên tục yêu cầu phải có tài sản thế chấp cho các khoản vay, Chung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe, thậm chí còn định vay thêm tiền để chi tiêu.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.