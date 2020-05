Khởi tố kẻ cầm dao xông vào trụ sở chém thượng úy công an ở Hà Tĩnh

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến do ông Huy Nhật - chủ chuỗi nhà hàng Món Huế.

(VTC News) - Sau khi nhậu say, Hỷ cầm dao xông vào trụ sở công an ở Hà Tĩnh chém một thượng uý công an bị thương.