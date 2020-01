Khởi tố kẻ cầm dao cướp trạm xăng lấy tiền tiêu Tết

Ngày 19/1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Mạnh Giáp (sinh năm 1994, trú thôn An Thủy, xã Sơn Thủy) về tội "Cướp tài sản".

Thái Mạnh Giáp bị người dân vây bắt.

Tối 17/1, Thái Mạnh Giáp đi xe máy đến tại trạm xăng dầu ở xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn). Tại đây, hắn dùng dao uy hiếp nhân viên trạm xăng để cướp tiền nhưng bất thành. Bị bị nhân viên trạm xăng quật ngã và hô hoán những người xung quanh truy đuổi, tên cướp dùng dao đâm một người trọng thương.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận do thiếu tiền tiêu Tết nên nảy ý định cướp tài sản.