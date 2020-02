Khởi tố, bắt tạm giam nữ phó chủ tịch huyện ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Nguyễn Thi Hồng Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo tài liệu điều tra, bà Thu là phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế của huyện Cao Lộc. Trong hai năm 2017 và 2018, bà ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa cho các trường hợp vi phạm đất đai nhiều ha đất rừng ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, gây bức xúc dư luận.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thu theo quy định, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an tỉnh Lạng Sơn cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Thế Tập (SN 1980), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai ở xã Hợp Thành.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.