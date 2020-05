Kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh sàm sỡ nữ học sinh lớp 5

Đến ngày 19/5 cơ quan chức năng TP Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn đang làm rõ sự việc một kẻ đột nhập nhà vệ sinh nữ của trường Tiểu học Đồng Phú (TP Đồng Hới) và sàm sỡ một nữ học sinh lớp 5.

Theo lãnh đạo trường Tiểu học Đồng Phú, khoảng 9h45 ngày 18/5 một nữ học sinh lớp 5 của nhà trường xin ra bên ngoài đi vệ sinh. Chỉ vài phút sau, học sinh này hốt hoảng chạy vào thông báo với giáo viên việc bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ ngoài ngực áo nhưng em này vùng ra và chạy được về lớp.

Sự việc sau đó được giáo viên báo báo lên ban giám hiệu nhà trường và Công an phường Đồng phú. Lãnh đạo trường Tiểu học Đồng Phú cũng nhanh chóng có biện pháp động viên, trấn an tinh thần cho nữ học sinh nói trên.

Trường Tiểu học Đồng Phú nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: VOV)

Chiều 18/5, công an và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Hới phối hợp điều tra sự việc. Qua trích xuất camera an ninh của nhà trường nhìn thấy kẻ biến thái nhảy qua tường rào và đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, sau đó trở ra cũng bằng đường đó.



Được biết, từ trước đến nay trường Tiểu học Đồng Phú chưa hề xảy ra việc tương tự. Trong ngày 19/5 trường Tiểu học Đồng Phú sẽ cho xây thêm đoạn tường rào cao hơn, để bảo đảm an toàn khu vực nhà vệ sinh của học sinh. Nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không cho người lạ vào trường trong giờ học.