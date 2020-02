Hàng loạt vụ tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà dân ở Đà Nẵng

Khoảng 1h5 ngày 11/2, khi về đến nhà, anh H. (đường An Thượng 6, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thấy cánh cửa sắt dính đầy các vết loang màu đỏ, chất bẩn vương vãi trước hiên. Cạnh đó có túi ni lông đen nghi đựng sơn hoặc tiết canh pha với mắm tôm, bốc mùi hôi thối.

Gia đình anh H. trình báo Công an phường Mỹ An để lập biên bản, đồng thời kiến nghị chính quyền, công an làm rõ sự việc, đảm bảo an toàn cho gia đình và khu phố.

Hiện trường vụ tạt chất bẩn vào nhà anh H. lúc rạng sáng 11/2.

5 ngày trước đó (6/2), tại quán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), chị L.T.H.V. (30 tuổi, trú đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đang bán hàng thì có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy xuất hiện tạt sơn màu đỏ vào quán. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là chồng chị V. nợ 90 triệu đồng tiền thua độ bóng đá nên quán bị “khủng bố” để đòi nợ. Công an phường Tam Thuận lập hồ sơ, chuyển Công an quận Thanh Khê thụ lý, điều tra.

Gia đình bà N.T.K (54 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) cũng bị những người lạ mặt đến hăm dọa, tạt sơn vào nhà ngay dịp Tết Nguyên đán. Công an nghi vấn con trai bà là anh N. (22 tuổi) nợ tiền cá độ bóng đá của nhiều người nên bị tạt sơn để "dằn mặt".

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.