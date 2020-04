Hàng chục trinh sát đột kích trường gà ở Gia Lai, bắt giữ 49 con bạc

Ngày 22/4, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đá gà và bắt giữ 49 con bạc.

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, dưới sự chị đạo trực tiếp của bà Y Mai Anh-Trưởng công an huyện Mang Yang, 50 cán bộ chiến sĩ công an huyện bất ngờ đột kích một trường gà tại khu vực đỉnh đèo Mang Yang, xã Hra.

Tụ điểm đá gà bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 49 người và thu giữ 8 con gà, gần 20 xe máy, 2 xe ô tô.

Theo lãnh công an huyện Mang Yang, tụ điểm đá gà này hoạt động rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, quá trình đá gà, nhóm này thường cắt cử rất nhiều người canh gác, chốt chặn để theo dõi lực lượng chức năng.

“Các đối tượng hoạt động khá tinh vi, có tính tổ chức nên lực lượng Công an buộc phải triển khai bí mật tuyệt đối. Chúng tôi đã lên kế hoạch, tính toán kỹ càng để có thể bắt gọn nhóm đối tượng ngay ở lần thứ 2 chúng tập trung đánh bạc trên địa bàn. Công an huyện Mang Yang sẽ tiếp tục sàng lọc, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật", Thượng tá Y Mai Anh -Trưởng Công an huyện Mang Yang cho hay.