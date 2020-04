Hàng chục thanh niên 'mở tiệc' ma túy trong quán karaoke

Ngày 13/4, Công an TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam lập biên bản đối với ông Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú phường An Xuân), chủ quán karaoke Ruby - do không thực hiện quyết định tạm đình chỉ kinh doanh trong mùa dịch COVID-19 và để cho người khác sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Nhóm thanh niên phê ma túy trong quán karaoke Ruby.

Khoảng 1h45 cùng ngày, tổ công tác của Công an TP Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ruby và phát hiện tại phòng 405 có 12 khách (gồm 9 nam, 3 nữ) đang say sưa hát, có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 11 người dương tính với chất ma túy (9 nam, 2 nữ).

Tổ công tác lập biên bản đối với nhóm khách này về 2 hành vi: Sử dụng trái phép chất ma túy và tập trung đông người trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Nhóm thanh niên phê ma túy trong quán karaoke Big Big World.

Cách đây không lâu, rạng sáng ngày 4/4, lực lượng chức năng TP Tam Kỳ kiểm tra quán karaoke Big Big World (đường Hùng Vương, phường An Sơn). Trong 11 thanh niên được test nhanh, có 10 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 8/4, ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ - ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đối với quán Big Big World với lý do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và sai phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

