Hàng chục chậu hoa, cây cảnh trang trí Tết bị kẻ xấu phá hoại

Ngày 1/2, nhiều người dân đi qua tuyến đường Trường Thi, đoạn phía trước khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP Vinh, Nghệ An) bức xúc khi nhìn thấy cảnh tượng hàng chục chậu hoa, cây cảnh trang trí chào đón Tết Canh Tý 2020 bị phá hoại, lăn lóc trên vỉa hè, lòng đường.

Hàng chục chậu hoa, cây cảnh bị kẻ xấu đập phá.

Ngay sau đó, Công an phường Trường Thi và Công an TP Vinh (Nghệ An) vào cuộc truy tìm kẻ phá hoại. Qua kiểm tra camera giám sát tại khu vực, lực lượng công an nhanh chóng tìm ra kẻ phá hoại. Được biết, người này có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sau đó, cơ quan chức năng bàn giao người này cho địa phương xử lý.

Được biết, đường hoa Xuân Canh Tý 2020 được trang trí dọc hai bên các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, đường Lê Mao, Trần Phú do Sở Du lịch Nghệ An, UBND TP Vinh phối hợp các doanh nghiệp tổ chức từ 14/1 đến 2/2 bằng nguồn vốn xã hội hóa.

