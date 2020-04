Hai người đàn ông khai trồng cần sa để cho gia cầm ăn

Sáng 24/4, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã xử phạt hành chính tổng cộng 7 triệu đồng đối với Tống Quốc Nam (40 tuổi) và Trịnh Văn Khang (35 tuổi, cùng ngụ tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) vì trồng cần sa trái phép.

Công an phát hiện cây cần sa được trồng trái phép trong vườn nhà của Nam (ảnh: Văn Vũ)

Trước đó, Công an huyện U Minh Thượng phối hợp với Công an xã An Minh Bắc đến kiểm tra vườn nhà của ông Nam thì phát hiện trong vườn có trồng 86 cây cần sa (cao từ khoảng 1,5m, tổng trọng lượng 37kg).

Kiểm tra vườn nhà của ông Khang, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 73 cây cần sa tươi và gốc khô, ngù khô (hay gọi đọt non phơi khô) với tổng trọng lượng gần 43kg.

Tại cơ quan công an, cả 2 chỉ khai trồng cần sa để dành cho gia cầm ăn chống bệnh.

Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định xử phạt Nam và Khang mỗi người 3,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm. Công an tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu hủy.

Video: Ngang nhiên trồng cả vườn cần sa tại nhà