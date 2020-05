Hà Nội: Tổ công tác 140 ra quân, xử lý 200 người vi phạm giao thông

Ngày 31/5, ông Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, sau 3 ngày triển khai kiểm tra xử lý theo Kế hoạch 140 của Công an quận, các tổ công tác đặc biệt xử lý trên 200 trường hợp người lái phương tiện vi phạm giao thông, với nhiều lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ…

Tổ công tác đặc biệt thực hiện kiểm tra hành chính đối với người vi phạm giao thông.

Thiếu tá Lê Thế Tùng cho biết, trước đó, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy triển khai thí điểm 3 tổ công tác theo Kế hoạch số 140 (Tổ công tác đặc biệt 140) gồm các lực lượng CSGT - trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy của Công an quận và công an phường cắm chốt tại một số vị trí trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các tổ công tác đặc biệt này sẽ dừng các phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn, mũ bảo hiểm…

Theo ghi nhận của PV vào tối 30/5, Tổ công tác đặc biệt 140 thực hiện kế hoạch tại tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên phát hiện máy Honda SH mang BKS 30E-031.3x do Nguyễn Thị H. (SN 1995, ở Hà Nội) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm. Sau thời gian gọi điện "cầu cứu" người thân bất thành, chị H. kí vào biên bản xử phạt tại chỗ lỗi không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 250.000 đồng theo quy định.

Cùng tối 30/5, Tổ công tác dừng xe máy mang KBS 29X-599.4x do anh Đàm Minh H. (SN 1992, ở xã Vân Cânh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm lái. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Đàm Minh H. vi phạm mức 0,245 miligam/1 lít khí thở. Với vi phạm này, anh H. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng, tạm giữ xe máy 7 ngày.

