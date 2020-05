Giấu 16 bánh heroin trong lốp xe dự phòng vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn

Chiều 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngày 7/5, tại Km45 Quốc lộ 1A thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-350.23 chạy theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn và Đào Ngọc Dũng tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đoàn Ngọc Dũng (SN 1985) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976), cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang có hành vi vận chuyển 16 bánh heroin được cất giấu trong lốp xe dự phòng.

Qua khai thác nhanh Dũng và Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Giáp (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) và Hoàng Thị Thu Huyền (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Phạm Quang Giáp và Hoàng Thị Thu Huyền (bên phải) tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Giáp và Huyền là người thuê Dũng và Sơn vận chuyển 16 bánh heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

