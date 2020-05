Đua xe giữa dịch COVID-19, 14 thanh thiếu niên lĩnh án tù

HĐXX tuyên án Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) lĩnh 1 năm tù. Các bị cáo: Nguyễn Thị Vân Anh (19 tuổi) và Lê Quang Khải (16 tuổi) lĩnh 10 tháng tù. Lê Minh Chiến (16 tuổi) lĩnh 7 tháng tù.

10 bị cáo còn lại (tuổi từ 16-20) bị tuyên phạt các mức án từ 6 tháng tù treo đến 8 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cơ quan tố tụng, vào chiều 16/4, Chiến và Khải rủ nhau chạy xe máy lên khu vực thị trấn Đông Anh để tụ tập và Khải rủ thêm người nhập cuộc.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nhóm của Khải còn có thêm sự tham gia của Trần Mạnh Hùng cùng một số thanh niên chạy xe máy khác.

Sau khi bàn bạc, 14 nam, nữ lái xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường quanh thị trấn Đông Anh. Trong lúc chạy, Chiến cầm lái chở Vân Anh rồi lái xe bằng một bánh. Những người còn lại nẹt pô, bấm còi, hò reo gây náo loạn khu dân cư. Đoàn quái xế chạy 6-7 vòng quanh thị trấn Đông Anh thì dừng lại.

Đến 22h30 cùng ngày, Chiến chở Vân Anh trên đường về nhà thì bị Công an huyện Đông Anh kiểm tra do vi phạm quy định giãn cách xã hội trong mùa dịch COVID-19. Cùng lúc đó, Hùng, Khải và những người còn lại cũng bị lực lượng chức năng chặn xe do có dấu hiệu tụ tập đông người.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên thừa nhận hành vi lái xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Clip: Nhóm thanh niên lái xe máy lạng lách, đánh võng.