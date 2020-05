Đột nhập nhà dân ở Hà Nội, trộm 20 cây vàng đem mua ô tô

Ngày 7/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ Bùi Đình Quý (34 tuổi, trú tại Hòa Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/5, Quý chuẩn bị khẩu trang, kính mắt và cây xà cầy để đi ăn trộm. Khi đến ngõ 32 Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy), thấy một căn nhà không có ai trông coi, Quý đột nhập phá két sắt, lấy trộm 20 cây vàng và 3 triệu đồng.

Quý cùng chiếc ô tô mua được sau khi trộm cắp.

Sáng 3/5, sau khi bán số vàng trên được hơn 700 triệu đồng, Quý mang tiền đến cửa hàng ô tô ở quận Hà Đông mua một chiếc Toyota Corolla.

Cùng ngày, Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy nhận được tin trình báo của anh P.Q.N. về việc bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản. Ngay lập tức, họ vào cuộc điều tra và truy ra Quý sau vài tiếng đồng hồ. Khi bị bắt, Quý quanh co chối cãi, nhưng sau đó phải thừa nhận hành vi của mình do không thể phủ nhận các chứng cứ sắc bén của cơ quan điều tra.