Đột kích tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 11 đối tượng ở Bình Dương

Ngày 3/5, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Tự (31 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn), cùng 10 người khác để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, ngày 23/4, Công an TP Thuận An đột kích tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu ở số nhà 106/15 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Khi phát hiện lực lượng chức năng các con bạc bỏ chạy tán loạn, công an kịp thời bao vây, bắt giữ toàn bộ.

11 con đánh bạc bị công an bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 131 triệu đồng giữa chiếu, 140 triệu đồng các đối tượng mang theo đánh bạc cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, sới bạc trên do Trần Văn Tự cùng 3 người khác lập ra để cho các con bạc tới chơi và thu tiền xâu.

Khi các con bạc tới, Tự sẽ hướng dẫn gửi xe tại một quán cà phê gần sới bạc. Sau đó, Tự sẽ cho đàn em giả làm xe ôm chở các con bạc đến địa điểm đánh bạc.

Tự cũng phân công đàn em thay nhau canh giác khu vực bên ngoài để báo cho các con bạc bỏ trốn khi bị phát hiện.

