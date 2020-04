Đôi nam nữ nghiện ma túy cướp xe máy của tài xế GoViet lúc rạng sáng

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (tự Hùng, 32 tuổi, hiện sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (32 tuổi, tạm trú ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, Công an còn tạm giữ Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi, quê Long An), Võ Thị Thanh Trúc (34 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

4 đối tượng Hiếu, Yến, Khanh, Trúc tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, sáng 14/4, Phùng Hữu H. (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, tài xế xe ôm công nghệ GoViet) điều khiển xe máy BKS: 49F1-207.81 chạy trên đường đoạn qua khu vực KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thì phát hiện đôi nam nữ đi bộ yêu cầu anh H. chở đến cầu Ba Tri, huyện Bình Chánh nên anh H. đồng ý chở.

Anh H. chở đôi nam nữ đến đường Trần Hải Phụng, xã Phạm Văn Hai thì bị thanh niên dùng hung khí kề vào cổ uy hiếp. Anh H. lo sợ nên tháo chạy thoát thân, đôi nam nữ cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương truy tìm và bắt giữ Yến cùng Hiếu.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận do nghiện ma túy nên bàn nhau đi cướp để kiếm tiền chích hút. Sau khi cướp được chiếc xe máy, cả 2 bán điện thoại được gắn trên xe và mang giấy tờ xe đi cầm.

Công an còn làm rõ, Khanh và Trúc sống chung khu nhà trọ biết Yến cướp được chiếc xe máy đang để ở tiệm cầm đồ đã không tố giác còn bỏ tiền ra mua lại rồi về gắn biển số giả vào để sử dụng.

Video: Phá đường dây cho vay 'cắt cổ' do người Trung Quốc cầm đầu