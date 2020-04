Đôi nam nữ gục bên vũng máu trong ki-ốt ở Bình Dương

Đến 23h đêm 31/3, Công an tỉnh Bình Dương cùng với lực lượng Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng tại ki ốt ở khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, hàng xóm nghe thấy tiếng hét thất thanh tại ki ốt gần nhà nên chạy qua xem. Lúc này cửa ki ốt bị khóa trong, nghi có chuyện nên người này nhìn vào khe cửa thì phát hiện người đàn ông và người phụ nữ (khoảng 35- 40 tuổi) nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng sợ, người này hô hoán mọi người xung quanh đến kiểm tra.

Sau khi phá khóa vào bên trong, mọi người phát hiện người phụ nữ đã chết. Người đàn ông bị đâm nhưng vẫn còn sống nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và trình báo sự việc với công an phường Thuận Giao.

Theo người dân xung quanh, hai người này sống chung với nhau như vợ chồng. Chiều nay, hai người có cãi vã qua lại, sau đó vào ki ốt đóng cửa đến khi sự việc được phát hiện.