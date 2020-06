Doanh nhân rút vật giống súng dọa bảo vệ chung cư ở TP.HCM

Ngày 15/6, Ban Quản trị cao ốc PNTechcons (Phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) có văn bản gửi đến Công an phường 7, Công an quận Phú Nhuận đề nghị điều tra sự việc một người đàn ông cầm súng dọa, đánh bảo vệ chung cư PNTechcons.

Video: Người đàn ông rút vật giống súng doạ, đánh bảo vệ chung cư

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 11/6, ông T. là cư dân sống trong chung cư trên trở về căn hộ tại lô C.

Ông T. cho rằng bảo vệ là anh Khổng Chí Hùng không bấm thang máy cho mình nên lớn tiếng quát mắng.

Hình ảnh ông T. dùng vật giống súng đe dọa bảo vệ.

Sau đó, ông T. về nhà, lấy vật giống súng rồi quay lại sảnh. Ông T. dí vật giống súng vào người bảo vệ Hùng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước mặt của mọi người. Khi mọi người tới can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của chung cư ghi lại.

Ban quản lý cao ốc PNTechcons gửi văn bản đến Công an phường 7 và Công an quận Phú Nhuận yêu cầu làm rõ vụ việc. Ban quản lý chung cư cho rằng hành vi của ông T. vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý an ninh, trật tự; uy hiếp đến an ninh tại cao ốc, gây hoang mang lo lắng cho cộng đồng cư dân và các nhân viên làm dịch vụ tại cao ốc.

Theo tìm hiểu, ông T. là doanh nhân khá nổi tiếng tại TP.HCM.