Danh sách thêm 25 cơ sở bán khẩu trang y tế giá trên trời

Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng... lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi.

Các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.

Ngày 3/2, Công an Hà Nội công khai danh sách 25 cơ sở bán khẩu trang, thuốc sát trùng với giá cắt cổ. (Ảnh Công an Hà Nội)

Ngày 3/2, Công an TP Hà Nội công bố danh sách 25 cơ sở bán khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng... cho người dân với giá "cắt cổ".

Trong 25 cơ sở trên có 2 quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân; 4 nhà thuốc ở quận Hoàng Mai; 3 quầy thuốc ở huyện Đông Anh; 1 quầy thuốc ở Phùng Hưng, quận Hà Đông; 7 quầy thuốc ở quận Cầu Giấy; 2 quầy thuốc ở quận Đống Đa; 1 nhà thuốc ở Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; 2 nhà thuốc ở quận Tây Hồ; 3 nhà thuốc ở quận Hoàn Kiếm.

Như vậy, tính đến ngày 3/2, các đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 41 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh corona.

Trước đó, trong ngày 1/2/2020, các lực lượng chức năng xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh.

Đội QLTT số 1 kiểm tra tại trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU. (Ảnh: QLTT Hà Nội)

Công an Hà Nội lưu ý người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất, trang Facebook Công an TP Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (Số điện thoại 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.