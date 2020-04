Đang ở trụ sở, kiểm lâm viên bị 10 tên côn đồ xông vào đánh trọng thương

(VTC News) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá, bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với lãi suất 226%/năm.

(VTC News) - Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Đoàn Quốc Dũng cùng hơn 4kg cần sa, 70 tem lưỡi LSD để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.

(VTC News) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã bị can Ngô Hồng Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí.