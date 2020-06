Đắk Lắk: Vây bắt kẻ nghiện ma tuý cầm súng cùng 17 viên đạn đi trên đường

Ngày 20/6, Công an phường Tự An phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang đấu tranh lấy lời khai của Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, trưa 19/6, sau khi nhận tin báo của người dân trên đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột) về việc phát hiện một thanh niên mang theo súng hơi với nhiều biểu hiện bất thường, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng phối hợp truy tìm.

Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện Luân đang trong một khu rẫy cà phê thuộc tổ dân phố 7, phường Tự An nên nhanh chóng vây ráp, khống chế và thu giữ khẩu súng cùng 17 viên đạn chì.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận nghiện ma túy 4 tháng nay. Cách đây mấy ngày, Luân mua ma túy đá của một người lạ ở TP Buôn Ma Thuột rồi về chia nhỏ để sử dụng và bán kiếm lời.

Còn khẩu súng hơi, Luân khai mua của một người tên Sơn ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông về để đi bắn chim.

Ngoài ra, chiếc xe hiệu Exciter Luân đang đi được gắn biển số giả và số khung, số máy đã bị đục.

Luân từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản với tổng mức án 2 năm 9 tháng tù giam.