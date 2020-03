Công bố hình ảnh kẻ đâm tài xế, cướp xe máy ở TP.HCM

Qua điều tra, công an xác định khoảng 21h30 ngày 10/12, bảo vệ ở khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thấy một tài xế Grab chở khách chạy ngang qua.

Vài phút sau, phát hiện tài xế Grab bị thương ngồi trước cổng công ty, bảo vệ đến hỏi thăm và được biết anh này vừa bị cướp chiếc xe máy BKS: 59D2 - 859.51. Người bảo vệ liền trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh hung thủ.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Trích xuất camera, công an phát hiện chiếc xe máy bị tên cướp bỏ lại gần khu vực bến xe quận 8 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Trong thông báo truy tìm nghi phạm, cơ quan công an cho biết tên cướp khoảng 20-30 tuổi, cao chừng 1,65 m, tóc ngắn và nói giọng miền Nam.

