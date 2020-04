Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 29/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 10 bánh bánh heroin tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.

Nguyễn Ngọc Tú (áo xám) và Phạm Văn Hải (áo đỏ)

Cụ thể, hồi 06h25 ngày 29/4, tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS: 19C-113.48, do Phạm Văn Hải (sinh năm 1983, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) cầm lái và Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1982, ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) ngồi ở ghế phụ vận chuyển 10 bánh heroin.

10 bánh heroin 2 đối tượng vận chuyển bị công an bắt giữ

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.