Công an Thừa Thiên - Huế bắt ông trùm ma tuý không bao giờ tiếp khách lạ

Ngày 13/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 520P có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay, thu giữ 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá (có khối lượng 5kg) và 600 triệu đồng.

Cụ thể, từ cuối năm 2019, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến thuê nhà tại phường Kim Long (TP Huế) để làm nơi ở.

Những kẻ trong đường dây buôn bán ma tuý mà công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mới triệt phá.

Từ đây nhóm đối tượng bắt đầu cung cấp ma túy đến các tỉnh, thành như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, TP Vũng Tàu với số lượng lớn.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 520P, do Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện kế hoạch phá án, vào lúc 5h sáng 13/5, tại số nhà 1/170 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, Ban Chuyên án bắt quả tang nhóm 5 đối tượng. Tang vật thu giữ được gồm 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 5kg và 600 triệu đồng.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Văn Phương (44 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - được xác định là đối tượng cầm đầu, Trần Quốc Tiến (27 tuổi) và Đào Xuân Bách (29 tuổi) cùng trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Thị Ngân (23 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Ngô Thị Mộng Luyến (22 tuổi, trú tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

“Để phá được chuyên án lần này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân. Việc cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị của quần chúng nhân dân đã giúp hành trình phá án dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công.

Chuyên án lần này đã đưa được nhóm đối tượng ra trước pháp luật, đặc biệt là đối tượng cầm đầu. Đây là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội mua bán chất ma túy, dù đã có vợ con nhưng do quen ăn chơi nên ăn ở với nhiều đối tượng nữ cũng có bản chất như y…”, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Ngày trong chiều 13/5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen các thành viên trong ban chuyên án.

Đây được xác định là vụ án ma túy phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia, có quy mô và khối lượng ma túy cùng tang vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị triệt phá.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Video: Phá đường dây 'cho vay cắt cổ' do người Trung Quốc cầm đầu