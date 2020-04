Công an hướng dẫn chi tiết cách để không bị lừa tiền qua tin nhắn, mạng xã hội

Ngày 23/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) thông báo, đơn vị liên tiếp nhận được tin báo của người dân bị lừa tiền qua tin nhắn và mạng xã hội.

Ngày 17/4, bà Trần Thị M. H. (Thủ Đức) nhận được cuộc điện thoại từ số máy 80021340894 cho biết có 1 bưu phẩm chưa nhận.

Sau quá trình dẫn dắt, đối tượng lừa đảo nói H. liên quan đến đường đây rửa tiền và buôn bán ma túy với số tiền 2.800.000.000 đồng, đề nghị chị phối hợp điều tra. Sau đó là đường link 1 app ứng dụng yêu cầu chị điền đầy đủ thông tin và làm theo tất cả những hướng dẫn. Chiều cùng ngày bà H. Phát hiện mình mất 100.000.000 đồng.

Vẫn thủ đoạn y hệt, ngày 15/4, bà Lê Thị H. L. (quận 9) bị lừa số tiền là 449.000.000 đồng, ngày 13/4 ông Nguyễn P. Đ. bị lừa 1.950.000.000 đồng.

Công an quận Thủ Đức cho biết, trong tháng 3 và 4, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng lừa đảo liên tiếp lừa được số tiền hàng chục triệu đồng của người dân.

Do đó, Công an quận Thủ Đức khuyến cáo người dân không cho mượn thẻ ngân hàng và các giấy tờ tuỳ thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, hộ khẩu, ...), không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, không truy cập các trang web hay đường link không rõ nguồn gốc, không ký các giấy tờ thiếu nội dung, giấy uỷ quyền chưa ghi thông tin người uỷ quyền.

Đặc biệt, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu ebank hay mã OTP của ngân hàng và vận chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại dù bất kỳ tình huống nào.

Công an quận Thủ Đức cảnh báo người dân tránh bị lừa tiền qua tin nhắn và mạng xã hội.

Khi giao dịch tại cây ATM, Công an khuyến cáo người dân phải che mã PIN khi rút tiền, đổi mã PIN khi có dấu hiệu bất thường, nên đổi sang các loại thẻ chip để tránh bị đọc trộm thông tin, kiểm tra các thông tin giao dịch gửi tiết kiệm, kiểm tra mã QR, gọi tổng đài hoặc kiểm tra tại quầy.

Người dân chú ý, trước khi thực hiện thanh toán mua hàng cần kiểm tra thật kỹ thông tin của đối tượng nhận.

"Quan trọng nhất, khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, phải báo ngay cho Công an Phường gần nhất hoặc Công an quận Thủ Đức qua số điện thoại 028.38972025 để phối hợp xử lý", Công an quận Thủ Đức khuyến cáo.

