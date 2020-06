Công an Hải Phòng nổ súng trấn áp nhóm côn đồ cố thủ trong xe lúc nửa đêm

Chiều 1/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng của đơn vị vừa nổ súng nhằm trấn áp một số thanh niên có hành vi chống đối.

Cụ thể, lúc 22h ngày 31/5, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) nhận được tin báo, tại khu vực trước cửa nhà 64 Võ Thị Sáu (phường Máy Tơ, Ngô Quyền), 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền và Công an phường Máy Tơ cử lực lượng đến ngăn chặn vụ xô xát.

Khi thấy lực lượng công an, một số thanh niên bỏ chạy, 4 kẻ còn lại lên ô tô đóng cửa và có hành vi chống đối, buộc lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp, đưa chúng về trụ sở công an làm việc.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên này.

Video: Công an Hải Phòng nổ súng, trấn áp vụ hỗn chiến trước cổng trường Đại học Hải Phòng