Các công ty cho vay tiền qua app đa phần được điều hành bởi người Trung Quốc

Đa phần những đường dây cho vay nặng lãi thông qua app núp bóng những công ty chuyên về hành nghề khác, trong đó phía sau những đường dây này đa phần là các ông chủ mang quốc tịch Trung Quốc.

Khi đường dân cho vay nặng lãi qua app, những người đứng đầu các công ty thực chất chỉ là những người được thuê để mang danh nghĩa là người đứng đầu (Tổng giám đốc, Giám đốc), họ không biết các công ty này hoạt động và điều hành ra sao…

Ngày 5/6, Công an quận 1, TP.HCM tiếp tục làm rõ một số vi phạm tại Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (có các văn phòng tại tầng G, tầng 6, tầng 9 tại toàn nhà số 17-19, Tôn Thất Thuyết, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM khi có đơn tố cáo 2 công ty này có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê.

Một tờ “khủng bố” khách hàng mà nhân viên công ty đăng tải, gửi cho người thân, bạn bè khách hàng.

Trước đó, Công an quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra hành chính các văn phòng của 2 công ty này, thu một lượng lớn tài liệu, niêm phong nhiều dàn CPU, máy vi tính, laptop và đưa một số người về trụ sở làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu, 2 công ty trên gồm tổ chức Cashwagon PTE.LTD (trụ sở chính đóng tại Singapore), Tại TP.HCM, Công ty TNHH Cashwagon do Nguyễn Thị Thúy Hằng (ngụ quận 7, TP.HCM) làm Tổng Giám đốc. Công ty TNHH Landtech do ông Châu Minh Quang (SN 1977, ngụ quận 3) và bà Nguyễn Tuyết Hoa (SN 1990, quê Đồng Nai) làm giám đốc.

Thông qua trang web www.cashwagon.vn, một số thông tin dịch vụ cho vay tiền thông qua các app được đăng tải trên đây, khi khách hàng cho nhu cầu vay tiền click vào các app sẽ được nhân viên của một trong 2 công ty này tư vấn vay tiền.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thúy Hằng khai, Công ty TNHH Cashwagon ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Lendtech (kinh doanh cầm đồ, cho vay nhanh), còn Công ty TNHH Cashwagon kinh doanh tư vấn tài chính trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận khách hàng từ trang web của công ty hoặc qua ứng dụng Cashwagon trên các app của ĐTDĐ, nhân viên Công ty TNHH Cashwagon sẽ thẩm định hồ sơ và chấp thuận cho khách vay từ 500 ngàn đến 10 triệu đồng, lãi suất từ 22-44% tùy theo thời gian vay. Số tiền lãi thu về 2 công ty sẽ chia theo tỷ lệ, phần nhiều thuộc về Công ty TNHH Cashwagon.

Riêng Châu Minh Quang khai được thuê đứng tên đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Landtech và làm ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Quang chỉ được thuê đứng tên giám đốc chứ không biết công ty hoạt động theo hình thức gì. Cũng như ông Quang, bà Hằng khai chỉ được thuê ngồi vào chức danh Tổng Giám đốc.

Một số nhân viên tại 2 công ty trên đã làm bảng tường trình, trong đó đa phần đều khai với hơn 180 nhân viên, được chia làm nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, xử lý nợ xấu. Khi có khách hàng, nhân viên sẽ tư vấn cho khách hàng vay 500 ngàn đồng trong 10 ngày không lãi suất. Khách trả đúng hạn, bộ phận khác sẽ tư vấn tiếp cho khách vay gói cao hơn và lãi suất lúc này cũng tăng cao rõ rệt theo từng gói vay.

Khi khách hàng chậm trả lãi hoặc không có khả năng chi trả, để thu hồi nợ phía công ty ban đầu 2-3 ngày gọi điện nhắc nhở khách hàng 1 lần. Không đòi được thì nhân viên dùng lời lẽ “chợ búa” để áp đảo tinh thần người vay hoặc yêu cầu người vay vay qua một ứng dụng khác để trả nợ.

Một nhóm nhân viên khác được tuyển vào công ty để làm giai đoạn cuối cùng khi không thu hồi được nợ là lấy thông tin khách hàng từ mạng xã hội (facebook, zalo) sau đó ghép ảnh “truy nã”, cáo phó… bêu riếu và gọi điện cho người thân, bạn bè của người vay nợ để làm áp lực, khủng bố tinh thần khiến khách hàng phải trả nợ.

Nhiều nạn nhân ban đầu chỉ vay 5 triệu qua một vài tháng số tiền lãi lên đến 15 triệu. Có người vay mượn bạn bè trả hết nợ nhưng vẫn bị nhân viên của công ty đòi nợ vì những thứ lãi phát sinh… không biết ở đâu ra.

Qua nhiều ngày điều tra, bước đầu Công an quận 1 xác định Công ty Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech chỉ dựng lên để làm bình phong, thực chất hoạt động của 2 công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi thông qua hình thức vay qua app. Vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài nên Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao vụ việc và những người liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP.HCM thụ lý.

Nói về hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua các app trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM cho hay, sau nhiều đường dây cho vay nặng lãi qua các app trên internet bị triệt phá, Công an TP.HCM đang điều tra 5 vụ cho vay tiền qua app với tổng cộng khoảng 68.000 nạn nhân. Những nhóm cho vay qua app này đều có người Trung Quốc đứng sau.

