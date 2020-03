Buộc 2 doanh nghiệp xăng dầu ở Đắk Lắk tạm dừng hoạt động

Ngày 5/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 vừa kiểm tra, lập biên bản sai phạm với hai cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng tại huyện Krông Pắk.

Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản với chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Phương (trụ sở chính tại Khối 6, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) do ông Trần Thanh Bình làm chủ doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 - Công ty TNHH Xăng dầu Cường An (đóng tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) do ông Trần Văn Hùng làm Giám đốc.

Qua kiểm tra, phát hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của hai doanh nghiệp trên đã hết thời hạn. Ngoài ra, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 - Công ty TNHH Xăng dầu Cường An vi phạm thêm lỗi sử dụng phương tiện đo cột bơm xăng dầu không có giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản kiểm tra, ban hành quyết định tạm giữ các chứng từ, sổ sách liên quan đến việc kinh doanh của hai cơ sở trên, đồng thời niêm phong toàn bộ hàng hóa tồn kho, các thiết bị đo, bơm xăng dầu…và tạm dừng hoạt động của hai doanh nghiệp để xử lý.