Bộ Công an xác minh CDC Hà Nội nâng khống máy xét nghiệm 2,3 tỷ lên 7 tỷ đồng

Chiều 23/4, trả lời VTC News, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HÀ Nội (CDC Hà Nội) nhập máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 từ nước ngoài về Việt Nam về với giá 2,3 tỷ đồng bị nâng khống lên 7 tỷ đồng.

"Hiện tại, chúng tôi xác minh thông tin việc nâng khống máy xét nghiệm Realtime PCR từ 2,3 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng. Về số lượng máy này nhập về Việt Nam cũng đang được chúng tôi điều tra", đại diện C03 cho hay.

Giám đốc CDC Hà Nội bị bắt tạm giam liên quan đến việc nâng khống giá nhập máy xét nghiệm COVID-19.

Được biết, máy Realtime PCR là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng COVID-19.

Trên thị trường, phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.

Như VTC News đưa tin, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với 7 bị can.

Trong số 7 bị can có ông Nguyễn Nhật Cảm, 57 tuổi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng trên đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

