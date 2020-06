Bộ Công an đang rà soát các gói thầu mua sắm thời điểm dịch COVID-19

Chiều 25/6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã thông tin về vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) và một số tỉnh thành.

Ảnh minh họa.

Theo Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, ngày 22/4/2020, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại CDC Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, thuộc Sở Y tế Hà Nội).

Đối với các địa phương khác, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh vào cuộc, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nói về kẽ hở trong việc mua sắm thiết bị và quy trình đấu thầu liên quan đến các gói thầu mua sắm máy xét nghiệm COVID-19, Thượng tá Trần Văn Phúc cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã báo cáo lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh và các bộ, ngành, trong đó có Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát để thanh kiểm tra tất cả các gói thầu mua sắm trong thời điểm có dịch COVID-19. Hiện chúng tôi đang tập hợp kết quả của các tỉnh để kiến nghị những sai phạm cụ thể".