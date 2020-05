Bịa tin người chết vì COVID-19 để vu oan cho người khác, nam thanh niên lãnh án

Ngày 6/5, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) tuyên phạt bị cáo Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, ngụ xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng và hình phạt bổ sung là 30 triệu đồng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, do mâu thuẫn với anh Hồ Hoàng Duy (ngụ TP Đà Lạt) trên mạng xã hội, Sơn đã lập facebook giả mạo anh Duy để gây mâu thuẫn giữa anh Duy với bạn bè và đăng các thông tin sai về dịch COVID-19.

Tòa án Nhân dân huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) -

Ngày 1/4/2020, Sơn dùng tài khoản facebook giả mạo trên, đăng bài trong nhóm công khai “Việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt” có tới hơn 59.000 thành viên tham gia với nội dung “Tại Đà Lạt có 03 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca đã chết lúc 4h sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lập danh sách những người tiếp xúc với các bệnh nhân đó. Dự kiến số người tiếp xúc khoảng trên dưới 500 người. Bệnh nhân thiệt mạng bên đường Đa Phú, 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Thông tin mình sẽ cập nhập thêm mọi người chú ý không đi đâu nếu không cần thiết. Thông tin trên hoàn toàn chính xác”.

Sau thông tin Sơn đăng tải, nhiều người thể hiện sự lo lắng, bất an và tỏ ra nghi ngờ thì Sơn bình luận trả lời khẳng định nội dung đăng tải là đúng, nguồn gốc thông tin do có người quen làm tại Trung tâm Y tế dự phòng Đà Lạt cung cấp.

Sau hơn 1 ngày đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, đến khoảng 12 giờ ngày 2/4, Sơn xóa vĩnh viễn tài khoản giả mạo Hồ Hoàng Duy.

Phát hiện tin đồn sai sự thật trên, Công an Lâm Đồng truy tìm, xác minh người đưa tin. Ngày 7/4/2020, Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là với mục đích để cơ quan chức năng tìm anh Duy xử lý.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Video:Khởi tố người tung tin Việt Nam có ca tử vong vì COVID-19