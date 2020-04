Bị cấm bán hàng rong, người phụ nữ lăng mạ lực lượng phòng dịch

Ngày 16/4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự chị Trần Thị Bông (28 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nơi xảy ra vụ việc

Chiều 15/4, Phòng Hành chính - Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thông báo cho những người mua bán hàng rong đến nhận lại một số hàng hóa bị bảo vệ thu giữ những ngày trước đó và yêu cầu cam kết không tái phạm. Trong quá trình bàn giao, chị Bông và những người trong gia đình phản đối.

Sau đó, Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) đến can thiệp thì chị Bông cùng những người trong gia đình tiếp tục chửi bới, lăng mạ người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

Chị Bông được đưa về phường để lập biên bản sự việc. Tại đây, chị này tiếp tục la hét, lăng mạ công an nên bị tạm giữ hình sự.

Được biết, trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định có chủ trương không cho các quán hàng rong tụ tập, buôn bán để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

