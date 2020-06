Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas dưới nắng nóng qua đời: Cần khởi tố người mẹ

Chiều 29/6, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau khoảng 3 tuần điều trị, bé Nguyễn Văn An – trẻ sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố gas ở Sơn Tây (Hà Nội) đã qua đời lúc 13h35. Nguyên nhân theo bác sĩ là do bé bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết.

Trả lời PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho hay: "Làm mẹ là một thiên chức mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ; khát khao có con luôn là một nỗi niềm mong ước to lớn của các gia đình trẻ. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp thì họ không thể thực hiện được khát vọng chính đáng ấy. Nhiều gia đình phải nhờ đến các biện pháp thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi.

Tuy nhiên, gần đây lại có nhiều trường hợp giết con mới đẻ hoặc vứt con mới đẻ gây bức xúc trong dư luận. Nếu không nuôi nổi con thì không nên để dính bầu. Mà nếu lỡ sinh ra mà muốn bỏ con thì nên bỏ đứa bé ở nơi người khác dễ nhìn thấy để nhận bé về. Do đó, hành động này rất đáng bị lên án", luật sư Diệp Năng Bình bày tỏ quan điểm.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích, tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được hiểu là trường hợp phạm tội của người mẹ, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.

Nạn nhân của tội giết hoặc bị vứt bỏ là đứa trẻ do người mẹ sinh ra trong vòng 7 ngày tuổi. Kể từ ngày thứ 8 trở đi thì đứa trẻ đó không được coi là con mới đẻ nữa. Hậu quả của hành vi là đứa trẻ bị giết hoặc bị vứt bỏ dẫn đến chết, hành vi này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

"Những ngày qua, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng cháu bé không qua khỏi và đã qua đời. Do vậy hậu quả của hành vi đã được xác định và đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Tuy nhiên trong trường hợp này cần phải phân biệt rõ ở nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, mà trong quá trình điều tra cần phải làm rõ", luật sư Bình cho biết thêm.

Theo Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, trường hợp nếu không phải do hoàn cảnh khách quan mà người mẹ vẫn vứt con thì đây là hành vi giết người căn cứ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

"Qua đó có thể thấy, tính nhân văn trong việc xử lý loại tội phạm này là chủ yếu nhằm giáo dục để người mẹ thấy trách nhiệm của mình đối với đứa con do mình đẻ ra, chống lại tư tưởng lạc hậu, định kiến, sai trái. Còn nếu không phải do những nguyên nhân nêu trên thì rõ ràng đây là hành vi giết người", luật sư Bình khẳng định.

Vào khoảng 15h ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang còn nguyên dây rốn.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể bị dòi bọ bám dính, bị kiệt sức do không được ăn uống.

Sau khi sơ cứu cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu.

Sau đó, công an xác định người mẹ bỏ rơi cháu bé là P.T.T. (SN 1989; trú tại Hà Nam). Tại cơ quan điều tra, T. khai ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6, T. thấy vỡ nước ối và trở dạ. Người phụ nữ này đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, người này xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội.

Mặc dù được các bác sĩ khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Anh nỗ lực hội chẩn, cứu chữa nhưng do bệnh nặng, bé trai đã không thể qua khỏi.

Đại diện chính quyền xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây cũng đã liên hệ với bệnh viện để lo thủ tục an táng bé, đồng thời mời công an tới làm việc.