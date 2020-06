Bé gái 13 tuổi ở Phú Yên bị sát hại: Thông tin mới nhất

Ngày 22/6, VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phê khai nhận, tối 17/6, sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An trở về, Phê nhận chở cháu H. về nhà nhưng lại chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh CTV).

Cũng theo một nguồn tin, khoảng 18h ngày 19/6, điện thoại người thân của bé H đã nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Công thương. Tuy nhiên, hành vi tống tiền đối với gia đình nạn nhân hiện còn thiếu cơ sở khẳng định, đang được tiếp tục điều tra xác minh cụ thể.

Như VTC News đưa tin, lúc 19h ngày 17/6, H. xin gia đình đi chơi cùng nhóm bạn (6 người cả nam và nữ). 23h cùng ngày, chị của H. nhận được cuộc gọi từ em gái và nghe tiếng H. kêu cứu. Sau đó, gia đình liên lạc lại nhiều lần nhưng không được nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tìm hiểu của gia đình từ nhóm bạn đi cùng thì trong lúc đi chơi, H. nói về nhà trước và một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón. Phạm Kim Phê là người được xác định chở cháu H. về.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xác minh động cơ mà Phê sát hại cháu H..

Lãnh đạo huyện Tuy An cho biết thêm, đơn vị đã cử người đến động viên gia đình, hỗ trợ chi phí để lo hậu sự cho nạn nhân.