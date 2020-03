Bắt nhóm cướp chuyên rạch màn nhà dân lấy vàng, tiền

Ngày 16/3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa đã bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Phi (26 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Công an cũng bắt tạm đồng phạm của Phi là Trần Công Giang (36 tuổi), Võ Thanh Tùng (30 tuổi, cùng trú Thăng Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, cuối năm 2019, trên địa bàn huyện Hòa Vang và khu vực giáp ranh thuộc huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ trộm nhà dân với số tiền thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Huỳnh Ngọc Phi, Võ Thanh Tùng và Trần Công Giang bị bắt giữ.

Tối 6/10/2019, ông N.Đ.V. (32 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) thức dậy thì thấy màn bị rạch rách nham nhở. Kiểm tra kỹ, ông phát hiện mất nhiều vàng, tiền để ở đầu giường, tổng trị giá 130 triệu đồng.

Tương tự, đêm 12/12/2019, bà O.T.Th. (56 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để túi xách đựng tiền, vàng (trị giá hơn 60 triệu đồng) trong giường ngủ. Đến rạng sáng, nghe tiếng động, bà tỉnh giấc thì phát hiện có người đang rạch màn, giật túi xách rồi bỏ chạy.

Từ tin báo của các bị hại, Công an huyện Hòa Vang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm. Qua hình ảnh camera, công an phát hiện Phi đi bán sợi dây chuyền của bà Th. tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Xe máy nhóm Phi sử dụng làm phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Phi khai nhận là người thực hiện vụ rạch màn, giật túi xách của bà Th.; và cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ trộm khác ở huyện Hòa Vang cũng như một số khu vực ở tỉnh Quảng Nam.

Theo hồ sơ, năm 2017, nhóm này bị Công an TP Hội An (Quảng Nam) bắt giữ. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, do nghiện ma túy, cờ bạc nên Phi và đồng bọn tiếp tục đi trộm, cướp.

