Bắt người đàn bà chuyên phá chíp điện tử trộm đồ trong siêu thị

Ngày 14/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Trần Thị Hương Thủy (sinh năm 1970, trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi người phụ nữ này đang trốn truy nã.

Trần Thị Hương Thủy tại cơ quan Công an.

Từ tháng 10/2018, Thủy cùng đồng bọn dùng nam châm phá chíp điện tử gắn trên hàng hoá tại hàng loạt siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM để trộm cắp. Sau khi lấy được hàng, Thủy giấu vào váy để qua mặt bảo vệ.

Quá trình xác minh nhân thân cho thấy, Thủy có 5 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương Thủy về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú và Công an quận ra quyết định truy nã.

Bị bắt ngày 14/3, bước đầu Thủy thừa nhận liên tiếp trộm cắp tài sản tại các siêu thị, mang bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

