Bắt nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Tối 21/6, Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, cơ quan điều tra đang tạm giữ Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An) để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh CTV)

Qua điều tra ban đầu, lúc 19h ngày 17/6, H. xin gia đình đi chơi cùng nhóm bạn (6 người cả nam và nữ). 23h cùng ngày, chị của H. nhận được cuộc gọi từ em gái và nghe tiếng H. kêu cứu. Sau đó, gia đình liên lạc lại nhiều lần nhưng không được nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tìm hiểu của gia đình từ nhóm bạn đi cùng thì trong lúc đi chơi, H. nói về nhà trước và một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón. Phạm Kim Phê là người được xác định chở cháu H. về.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm này thừa nhận ra tay sát hại H. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra thụ lý và làm rõ.

Lãnh đạo huyện Tuy An cho biết thêm, đơn vị đã cử người đến động viên gia đình, hỗ trợ chi phí để lo hậu sự cho nạn nhân.