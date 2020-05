Bắt nam thanh niên dắt lưng 3 khẩu súng cùng hơn 20kg ma tuý

Khanh tại cơ quan chức năng.

Sáng 26/5, Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ nam thanh niên vận chuyển số lượng lớn ma túy cùng 3 khẩu súng quân dụng.

Đối tượng bị bắt được xác định là Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, tạm trú quận 8, TP.HCM) .

Khanh bị bắt khi đang cố vượt biên qua đường biên giới thuộc Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường để đi vào nội địa.

Tang vật công an thu giữ.

Kiểm tra túi của Khanh phát hiện 20kg ma tuý và 3 khẩu súng quân dụng.

Làm việc với công an, Khanh khai nhận mua ma túy của 1 người không rõ lai lịch ở bên kia biên giới, đang vận chuyển về nước để bán thì bị bắt.

