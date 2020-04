Bắt kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh lãi suất 226%/năm

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quang Anh (26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; cư trú tại chung cư Khang Nam, huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 10/2018, Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (30 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, Hà Nội) thống nhất sẽ cung cấp tiền để Hoàng đến Quảng Bình hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối tượng Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Sau đó, Nguyễn Thái Hoàng rủ Nguyễn Anh Đức (27 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Vũ Linh (23 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (20 tuổi, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cùng tham gia.

Tại Quảng Bình, nhóm của Nguyễn Thái Hoàng thuê nhà ở chung để hoạt động cho vay nặng lãi, làm tờ rơi có in số điện thoại đi rải ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng. Hoàng có vai trò điều hành, quản lý, chi, thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay. Đức, Linh và Long lấy nguồn tiền từ Hoàng để trực tiếp cho vay và thu nợ.

Đầu tháng 6/2019, Nguyễn Thái Hoàng rời khỏi tỉnh Quảng Bình và giao lại địa bàn này cho Nguyễn Vũ Linh quản lý.

Thủ đoạn của các đối tượng là cho vay trả góp gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Nhóm người này cho vay lãi nặng này chia thành nhiều gói cho vay, số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau, như: Với gói vay 10 triệu, thời gian vay 42 ngày, trả gốc và lãi 300.000 đồng/ngày. Tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng, tương đương lãi suất 226%/năm.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Qua đấu tranh, Trịnh Quang Anh khai nhận là chủ mưu, cầm đầu cung cấp nguồn tiền, trực tiếp chỉ đạo nhóm của Hoàng, Đức, Linh và Long hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay nặng lãi tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và đang tích cực phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án.

Video: Chiêu trò đưa con nợ vào bẫy của hoạt động tín dụng đen dịp tết