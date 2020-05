Bắt giữ nhóm 'trẻ trâu' bốc đầu xe máy, đánh võng trước mặt CSGT

Ngày 5/5, Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, tại tuyến đường tỉnh lộ 302 thị trấn Đại Đình, lực lượng CSGT Công an huyện Tam Đảo phát hiện nhóm người đầu trần lái xe máy che biển số, bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, tổ công tác chốt chặn, kiểm tra, bắt giữ 8 xe máy và 14 người vi phạm (độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, chủ yếu ở Phú Thọ).

Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu, lạng lách, đánh võng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, ngày 30/4, Nguyễn Tiến Vui (SN 2004, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nhắn tin qua mạng xã hội facebook rủ bạn bè tụ tập đi chơi ở khu du lịch Tam Đảo và Tây Thiên.

Trong lúc đi đến địa điểm trên, nhóm này dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao, liên tục bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng trên đường. Khi đi đến xã Đại Đình (huyện Tam Đảo), nhóm "quái xế" bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an huyện Tam Đảo lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người này, đồng thời tạm giữ 8 xe mô tô và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

