Bắt được nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người chết ở TP.HCM

Sáng 13/6, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM bắt được nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) làm 3 người thiệt mạng. Nghi phạm là nam, tên C., 50 tuổi.

Như VTC News đưa tin, trưa 12/6, UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa có báo cáo về vụ phóng hoả đốt phòng trọ số 505 Tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B. Vụ phóng hoả xảy ra lúc gần 2h sáng cùng ngày.

Ngay lập tức, 7 xe chữa cháy cùng 29 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ phóng hoả khiến 3 người chết.

Lực lượng cứu hộ sau đó chuyển người bị nạn ra xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Triều An. Đám cháy được dập tắt lúc 2h10 cùng ngày.

Sau đó, Công an quận Bình Tân cử 6 cán bộ Đội điều tra tổng hợp xuống hiện trường lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc. 15 cán bộ Đội hình sự cũng được cử đi lấy lời khai, truy xét đối tượng gây ra vụ cháy.

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Tân, qua trích xuất camera, ban đầu nhận định nguyên nhân vụ phóng hoả do mâu thuẫn. Hiện công an đang truy xét đối tượng liên quan.

3 nạn nhân được xác định thiệt mạng là bà Đào Thị D. (35 tuổi) cùng hai cháu Đào Văn T. (15 tuổi) và Đào Văn T. (13 tuổi), cùng quê tại An Giang. Vụ cháy thiêu rụi 1 xe máy và một số vật dụng sinh hoạt, diện tích cháy khoảng 12m2.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Người xung quanh đó thường thấy người đàn ông này mang trái cây đến cho chị D. bán. Thi thoảng họ chứng kiến cảnh chị D. với người này cãi vã.

