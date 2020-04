Bắt chủ tiệm sửa xe rải đinh bẫy người đi xe máy ở Đồng Nai

Ngày 4/4, Công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê Thanh Hóa) có hành vi rải đinh trên Quốc lộ 51.

Khoảng 4h35 cùng ngày, Công an phường Tam Phước phát hiện Quang lái xe máy mang BKS: 53X1-0090 đang rải đinh trên Quốc lộ 51.

Tại hiện trường, công an thu giữ một lọ nhựa bên trong có nhiều vật sắc nhọn.

Quang cùng tang vật tại công an. (Ảnh: CAĐN)

Kiểm tra tiệm sửa xe của Quang, công an phát hiện trên 500 đinh kim loại hình thoi nhọn, gần 400 thanh kim loại dày 0,2cm, rộng 2cm, dài 30cm (Thanh khai dùng để cắt thành đinh), nhiều lốp xe, ruột xe cũ và mới.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đi mua các thanh sắt có độ dày khoảng 0,2cm sau đó về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi (át rô).

Sau đó, hắn bỏ đinh vào một lọ nước suối bên ngoài ngụy trang bằng một bịch màu đen treo trên xe mô tô. Lợi dụng đêm tối vắng người, Quang đi rải đinh trên tuyến Quốc lộ 51 gần tiệm sửa xe của mình.

Khi người tham gia giao thông bị cán đinh vào xe máy, họ đến tiệm của Quang để thay, Quang lấy tiền 80.000 đồng/ruột xe và 350.000 đồng/lốp xe, trung bình một ngày người này thay cho khoảng từ 4-6 xe.

Quang khai nhận thực hiện việc rải đinh từ tháng 1/2020 cho đến nay.

Công an TP Biên Hòa kêu gọi ai là nạn nhân của hành vi rải đinh trên tuyến Quốc lộ 51 nhanh chóng thông tin cho Công an TP Biên Hòa (qua Đội Cảnh sát Hình sự số điện thoại: 0251.3825098 hoặc Công an phường Tam Phước số điện thoại: 0251.3938175) để phối hợp giải quyết.

Video: Đinh tặc hoạt động rầm rộ trên quốc lộ ở TP.HCM