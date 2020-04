Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Đồ Sơn vẫn đón khách giữa mùa dịch

Trưa 29/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa kiểm tra một quán karaoke tại quận Đồ Sơn hoạt động trái phép, bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, lúc 23h10 ngày 28/4, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Đồ Sơn, Công an phường Hợp Đức kiểm tra đột xuất quán karaoke Cây Phượng ở phường Hợp Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện tại phòng hát số 1, số 4 tầng 1 của quán có 9 khách đang hát (gồm 8 nam và 1 nữ). Lực lượng công an kiểm tra tại phòng khách và sân của quán có 13 khách (gồm 10 khách nam và 3 khách nữ) đang chờ hát. Kiểm tra tại phòng nghỉ tầng 2 có 14 nhân viên nữ của quán.

Chủ cơ sở kinh doanh (bên trái) thừa nhận vi phạm khi mở cửa "chui" giữa mùa dịch COVID-19.

Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở là anh Tạ Viết Duy (SN 1991, thường trú tại phường Hợp Đức) xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh là dịch vụ karaoke.

Anh Duy cho biết đã nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động karaoke để phòng dịch, tuy nhiên có khách hát đến hỏi, quán vẫn phục vụ.

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng bàn giao vụ việc cho Công an Đồ Sơn tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan hoạt động karaoke trong thời gian dịch bệnh, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, xông hơi, massage cho đến khi có chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Ngoài ra, các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, các lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo không quá 100 người và phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc tùng.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết hoạt động 70% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, TP.HCM và ngược lại; cho phép hoạt động 100% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại.

