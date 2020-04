Bất chấp lệnh cấm, chục thanh niên vẫn chơi ma túy trong quán karaoke

Ngày 4/4, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lập biên xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke và nhiều người sử dụng ma túy.

Nhóm thanh niên phê ma túy trong quán karaoke.

Vào khoảng 2h cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ ập vào kiểm tra quán karaoke Big Big World (đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) làm chủ.

Tại 2 phòng của quán karaoke, 11 thanh niên (8 nam, 3 nữ) đang hát hò, nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 10/11 người dương tính với chất ma túy.

Ngoài xử phạt hành chính vì để khách sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh, cơ quan chức năng còn lập biên bản xử phạt ông Dũng vì không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ (trong đó có dịch vụ karaoke) trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.