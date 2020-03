Bất chấp dịch Covid-19, quán karaoke vẫn điều 8 'chân dài' hát với khách

23h ngày 27/3, Phòng Quản lý hành chính Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Kiến An kiểm tra đột xuất quán karaoke Vân Trang 2 (trong ngõ sâu trên đường Lê Duẩn, phường Lãm Hà). Lúc này, chủ quán vắng mặt, chỉ có quản lý cơ sở.

Cảnh sát phát hiện quán karaoke này vẫn hoạt động dù có ký cam kết tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

3 nữ nhân viên tại phòng số 9 của quán Vân Trang 2. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại phòng số 6 có 4 khách nam đang hát với 5 nhân viên nữ. Phòng hát số 9 có 3 nhân viên nữ, còn số khách của phòng này đã đi về trước đó. Tất cả nữ nhân viên đều không có hợp đồng lao động.

Công an quận Kiến An đang hoàn tất thủ tục để xử lý chủ quán theo quy định.

Liên quan đến việc kiểm tra các cơ sở ký cam kết dừng hoạt động để chống dịch Covid-19, hôm 21/3, Phòng Quản lý hành chính Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương cũng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến (ở xã Đặng Cương, huyện An Dương).

Qua đó, lực lượng công an phát hiện trong 6 phòng hát có 5 khách nam và 19 nhân viên nữ.

Tiếp đó, vào tối 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Đông Khê kiểm tra đột xuất quán karaoke Điểm Hẹn 87 (ở đường Lê Hồng Phong.

Tại đây, cảnh sát phát hiện tại 3 phòng khác nhau có 21 khách đang hát, 4 nhân viên nữ và một người chỉnh nhạc. Cả hai chủ quán này đều đã bị công an xử lý.

Trước đó vào ngày 16/3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có văn bản chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán karaoke, bar, sân golf, các khu vui chơi giải trí,... cho đến hết tháng 3 để chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tiếp tục yêu cầu các cơ sở này phải dừng hoạt động đến hết ngày 15/4 do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.