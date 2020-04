Bắt 83 kẻ tổ chức đua xe trái phép trên Quốc lộ 61 lúc nửa đêm

Ngày 27/4, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tổ thức ngăn chặn, bắt giữ 83 người tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 61.

83 kẻ tổ chức đua xe trái phép tại cơ quan công an (Ảnh: CAHG)

Trước đó, người dân báo tin tuyến Quốc lộ 61 đoạn qua xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Nắm bắt tình hình, Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch để đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 23h50 ngày 25/4, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Phụng hiệp tổ chức vây bắt 83 thanh thiếu niên đang đua xe trên tuyến quốc lộ này. Công an tạm giữ 85 xe mô tô các loại.

Đa phần những người bị bắt đều có tuổi đời còn rất trẻ và đến từ các tỉnh, thành lân cận như Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long… Trong đó, cá biệt có 6 trường hợp xác định dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

