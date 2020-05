Bắt 4 kẻ dùng link giả, hack facebook chiếm đoạt gần chục tỷ đồng

Khoảng 12h ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 4 người để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Những kẻ bị bắt gồm: Cao Đăng Nhu (sinh năm 1995, ở Trà Liên Tây, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị); Lê Hữu Quý (sinh năm 1993, ở Khu Giáp Nhất, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và 2 anh em ruột là Trịnh Hà Sơn Bình (sinh năm 1986) cùng Trịnh Minh Vươn (sinh năm 1990, đều ở Tổ 7, phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 4 kẻ lừa đảo người dân gần chục tỷ đồng qua mạng xã hội.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do gia đình hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền ăn chơi và nhận thấy có thể thực hiện được việc lừa đảo tiền qua các trang mạng xã hội nên bọn chúng tham gia vào đường dây chuyên lừa đảo người dân để chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2020 đến nay, 4 kẻ này đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của hơn 100 nạn nhân.

Chúng sử dụng chiêu thức gửi đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã xác thực OTP của chủ thẻ, những kẻ này lập tức chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào tài khoản của chúng.

Ngoài ra, nhóm này còn dùng thủ đoạn hack tài khoản Facebook, chiếm quyền sử dụng rồi dùng tài khoản Facebook đó để liên lạc với bạn bè, người quen của nạn nhân để vay mượn tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng với các thủ đoạn trên.

Tang vật vụ án được các cơ quan chức năng thu giữ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với sự hướng dẫn, phối hợp của Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ công an), Ban chuyên án đã khắc phục mọi khó khăn để kịp thời phát hiện và bắt giữ được các đối tượng gây án, mặc dù các đối tượng này có nhiều hình thức hoạt động tinh vi”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, trong quá trình hoạt động lừa đảo, nhóm này chia làm 2 bộ phận chuyên biệt. Một bộ phận thông thạo công nghệ thông tin để chuyên ngồi trực trên máy tính, tìm cách phá mật khẩu, chiếm đoạt tài khoản Facebook; Một bộ phận chuyên nhận và rút tiền qua tài khoản, khi lừa thành công người bị hại thì bộ phận này hướng dẫn, chuyển vào các tài khoản của chúng.

Số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển qua nhiều người để rửa tiền và ăn chia theo tỷ lệ phần trăm. Sau khi gây án xong ở địa bàn này chúng sẽ di chuyển sang địa bàn khác và chia làm nhiều tốp nhỏ để dễ dàng phối hợp thực hiện hành vi phạm tội.

“Thông qua vụ án này, chúng tôi muốn gửi lời cảnh tỉnh, khuyến cáo những người tham gia mạng xã hội Facebook cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo tài sản khi truy cập vào các đường link ngân hàng do người khác gửi đến hoặc những tin nhắn vay mượn tiền qua mạng xã hội”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các nghi phạm còn lại.