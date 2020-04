Bắt 4 cán bộ Sở ở Thái Bình liên quan đến vụ Đường 'Nhuệ'

Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Bốn bị can bị bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;

Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình;

Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật./